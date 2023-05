Politie deelt beelden van verdachten mishandeling Bijlmer Arena

De recherche heeft veel camerabeelden bekeken en kwam de groep verdachten zo op het oog. De verdachten staan volgens de politie erg herkenbaar in beeld, maar de politie heeft die beelden voor nu onherkenbaar gemaakt. De reden daarvoor is hun vermoedelijk jonge leeftijd. "Zij krijgen eerst een kans om zich bij ons te melden", aldus de politie.

Daarnaast roept de politie ook het slachtoffer van het incident op om zich te melden. De politie weet nog steeds niet wie de mishandelde man is en wil hem graag spreken. "Natuurlijk voor ons strafrechtelijk onderzoek, maar zeker ook omdat we niet weten of dit slachtoffer de medische zorg heeft gekregen die wel noodzakelijk is."

Mishandeling op social media

De man werd gisteravond rond 21.30 uur door een groep van zeker tien jongeren geschopt terwijl hij op het perron lag. Op het moment dat hij wist op te staan, gaf een van de jongeren hem een duw zodat hij vanaf het perron op het spoor viel. De beelden van de mishandeling werden verspreid via social media, de politie verzocht eerder om te stoppen met het delen van de video.