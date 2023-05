Kroning Charles ook gevolgd in Amsterdamse kerk: "Het is zo'n belangrijk moment"

De Engelse Christ Church aan de Groenburgwal in het centrum opende vandaag speciaal voor de kroning van koning Charles III de deuren. In de kerk konden belangstellenden op een groot scherm de twee uur durende beëdiging bekijken.

Voor de kerk in het centrum was het een belangrijke gebeurtenis. "Dit is iets fantastisch dat je maar eens in je leven meemaakt", aldus Corinne de Klerk van de Christ Church. "Bovendien is de kroning van de koning niet alleen iets voor de wereld, maar ook voor de kerk. Hij is hiermee officieel de leider van de Engelse kerk geworden en wij zijn een Church of England hier in Amsterdam."

De ongeveer vijftig bezoekers bezoekers genoten van de kroning van Britse monarch. "Het was prachtig in alle symboliek", aldus één van hen. "Het raakte mij onverwachts wel. Het is uiteindelijk zo'n belangrijk moment na zeventig jaar."

Een Nieuw-Zeelander die aanwezig was voelde zich naar eigen zeggen 'loyaal' door de kroning te bekijken. "Ik heb altijd een koning of koningin gehad. Het was een fantastische ceremonie vol pracht en praal. Wat een traditie is het."