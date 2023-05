Raak de Vlag met Koen Stam: "Ik voel me geïntimideerd

AZ, Telstar en FC Volendam zijn de Noord-Hollandse profclubs waar Koen Stam voor uitkwam. Na zijn actieve loopbaan stapte de 36-jarige inwoner uit Schagen het trainersvak in, waar hij nu Head of Methodology is bij Feyenoord. Het enige dat nog ontbreekt op zijn Wikipediapagina is deelname aan Raak de Vlag. "Ïk voel me geïntimideerd."