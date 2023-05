Van de Zandschulp kiest voor Groeneveld als nieuwe coach

Botic van de Zandschulp heeft besloten dat Sven Groeneveld zijn nieuwe coach is. De Amstelveense tennisser zat sinds februari zonder vaste trainer, nadat hij stopte met zijn samenwerking met Peter Lucassen. Groeneveld gaat Van de Zandschulp vanaf woensdag, dan begint het Masterstoernooi in Rome, begeleiden.

"Mijn ambities om door te groeien in het internationale tenniscircuit zijn duidelijk", stelt de 27-jarige Van de Zandschulp (nummer 29 op de wereldranglijst red.) in gesprek met De Telegraaf. "Door de kennis en kunde van Sven aan boord denk ik dat mijn begeleidingsteam een serieuze kwaliteitsimpuls krijgt."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Groeneveld was in het verleden coach van wereldtoppers als Roger Federer, Tommy Haas en Maria Sharapova. De afgelopen jaren was hij de trainer van Bianca Andreescu uit Canada.

Van de Zandschulp deed onlangs mee aan een ATP-toernooi in München en reikte tot de finale. Daarin was Holger Rune te sterk. Enkele dagen later in Madrid werd hij in de eerste ronde al uitgeschakeld door Aslan Karatsev.