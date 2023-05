Vader pleit voor drempels in straat na aanrijding zoon: "Waren we al bang voor"

De vraag was niet of er een ongeluk zou gebeuren, maar wanneer dat ongeluk zou gebeuren. Timo Renssen en andere ouders uit de Polanenstraat in Halfweg vrezen al langer voor de veiligheid van hun kinderen, die graag in het speeltuintje in de straat spelen. Afgelopen dinsdag bleek die angst terecht, want toen werd Timo's zoon William aangereden.

Inmiddels is hij weer op de been, maar de nacht van dinsdag op woensdag heeft de 9-jarige William in het ziekenhuis doorgebracht. De schade: een lichte hersenschudding en een kapotte enkel. "Het had veel erger kunnen aflopen", zegt zijn vader Timo, die na het ongeluk direct in de pen klom om de onveilige situatie in zijn straat bij de gemeente Haarlemmermeer aan te kaarten.

Hij was niet de enige: ook andere bewoners van de Polanenstraat hebben de in hun ogen onveilige situatie rond het speeltuintje in de straat bij de gemeente aangekaart. Tot hun verrassing kregen alle bewoners exact deze reactie van de gemeente retour. Het ongeluk was te wijten aan het rijgedrag van de bestuurder en de gemeente zou geen verder geen actie ondernemen.

"Ze zijn een straat verderop nog bezig, waarom zou dat hier dan niet gelegd kunnen worden?", vraagt Timo zich verbaasd af. Als NH de gemeente om opheldering vraagt, blijkt dat ze de situatie serieuzer neemt dan de e-mail aan Timo en andere bewoners doet vermoeden.