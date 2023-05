Rookwolk boven Westelijk Havengebied door brand op kolen-transportband

Op een transportband van het bedrijf Rietlanden Terminals in het Westelijk Havengebied is vanmorgen brand uitgebroken. De brandweer is aanwezig.

De brand brak rond 11.30 uur uit. Vanaf grote afstand is er een rookwolk te zien. Er is niemand gewond geraakt. "We verwachten dat we de brand vrij snel onder controle hebben", zegt een woordvoerder van de brandweer.

Rietlanden Terminals is een overslagbedrijf met zo'n honderd medewerkers dat kolen en andere droge bulk overslaat. Er zijn onder meer vier drijvende kranen om zeeschepen te lossen. Ook is er een spoorverbinding.

Rond 11.55 uur riep de brandweer versterking op. Dat was nodig omdat er meer bluswater nodig is en er sloopwerkzaamheden moeten plaatsvinden.

De brandweer gaf rond 12.45 uur het sein brand meester. Er vinden nog wel nabluswerkzaamheden plaats.

Eerder deze week moest de brandweer een brand in het Afval Energie Bedrijf (AEB) in het Westelijk Havengebied blussen.