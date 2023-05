Man op scootmobiel rijdt sloot Hoorns park in, na reanimatie naar ziekenhuis gebracht

De bestuurder van een scootmobiel is vanochtend gereanimeerd nadat hij in het Julianapark in Hoorn het water was ingereden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Voor zijn hond, die op de scootmobiel meeliftte, wordt een tijdelijk opvangadres gezocht.

Man op scootmobiel belandt in sloot Hoorns park, gewond naar ziekenhuis - Inter Visual Studio/Danielle Rood

Het ongeluk gebeurde rond 9.30 uur, bevestigt een woordvoerder van de politie aan NH. De man zou bij een T-splitsing in het park rechtdoor zijn gereden. Omdat een van de brandweerkazernes van Hoorn-Centrum tegen het park aan ligt, waren brandweermensen zelfs lopend snel ter plaatse. Nadat de man uit het water was gehaald, is hij op de kant gereanimeerd. Met succes, want hij is met hartslag de ambulance ingegaan om in het ziekenhuis verder te worden behandeld, laat de woordvoerder weten.