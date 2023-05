Muziek en regen op bevrijdingsfestivals: "Dansen is vrijheid"

Amsterdammers stonden vandaag op verschillende plekken stil bij Bevrijdingsdag. Zo vond in het Westerpark het festival Het Vrije Westen plaats en werden op het Anton de Komplein in Zuidoost verschillende zwarte verzetshelden geëerd.

Op het bevrijdingsfestival in het Westerpark stonden verschillende bands en er werd ook gedanst. "Het heet Lindyhop. Het is een dans uit de jaren 20 en 30 uit de Amerikaanse community en nu doen mensen het hier ook", vertelde een bezoeker. Een ander: "Dansen is vrijheid. Ik dans wel veel, ik ga wekelijks wel een paar keer met mijn partner dansen."

Op het Anton de Komplein was het rond 15.30 uur redelijk rustig, maar dat kwam ook door de flinke regenbuien die op dat moment over de stad trokken. Vincent Soekra, voorzitter van Vereniging Ons Suriname, zei dat de mensen die er werden geëerd hadden geholpen om de vrijheid voor Europa te bewerkstelligen. "Anton de Kom was juist zo'n exponent en het was eigenlijk niet zo bekend dat hij ook een verzetsheld was."