Els (81) viert vrijheid: "Hoe mensen mij en mijn zusje tijdens de oorlog hielpen, help ik nu ook"

Els Kroese-Burger eet vandaag mee met de vrijheidsmaaltijd in de Mozes en Aäronkerk op het Waterlooplein en gaat daar met zo'n 120 andere genodigden in gesprek over hoe het is om ergens anders onderdak te vinden tijdens de oorlog. Toen ze ongeveer drie jaar oud was werd ze samen met haar zusje ondergebracht bij een onbekend gezin in Groningen. "Wat was mijn moeder eigenlijk een geweldige vrouw, dat ze uit durfde te gaan van het vertrouwen in een vreemdeling."

Els wordt in 1941 geboren in de Spechtstraat in Noord tijdens de oorlog. "Het werd er steeds gevaarlijker, en op een gegeven moment werd de straat gebombardeerd. Gelukkig was het niet ons huis dat werd geraakt." Ze wijst in de straat de plek aan waar het gebeurde, zo'n twintig meter bij haar ouderlijk huis vandaan. "Toen besloot mijn moeder dat het tijd was voor mijn zusje en mij om te gaan. Ik denk dat ze niet meer kon verzekeren dat we veilig waren."

Voor ongeveer een jaar werden ze naar Groningen gestuurd, naar de ouders van een vriend van haar vader met wie hij in een Duits werkkamp zat. "Ik weet alleen nog dat we echt zes uur lang in de trein zaten. Af en toe moesten we eruit en lagen we in een weiland, ik kan alleen maar bedenken dat dat was omdat er vechtvliegtuigen overkwamen en we moesten schuilen."