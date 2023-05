Krakers gekraakt pand in steeg bij Amsterdamse Kalverstraat winnen kort geding en mogen voorlopig blijven

De krakers van het pand in de Taksteeg in Amsterdam, dat op Koningsdag werd gekraakt, hebben in een kort geding gelijk gekregen van de rechter. De krakers hadden een ontruimingsbrief ontvangen, maar de rechter oordeelt dat er geen strafrechtelijke grond is waarop dit besluit genomen kan worden.

De krakers, die een lege ruimte boven een kledingwinkel hadden gekraakt naast de Kalverstraat, kregen op Koningsdag nog een brief binnen van de officier van justitie waarin werd aangekondigd dat zij uiterlijk 1 mei, afgelopen maandag, het pand zouden moeten verlaten. Anders zou de politie overgaan op ontruiming.

Wel of geen heterdaad?

De krakers spanden een kort geding aan tegen de uitzetting omdat zij van mening waren dat zij niet zonder proces uit het pand konden worden gezet. Volgens de Staat daarentegen was een procedure niet nodig omdat de kraak op heterdaad werd ontdekt en dat de krakers nog geen beroep op huisrecht hadden gedaan.

Volgens de rechter zouden de krakers, als zij op heterdaad betrapt waren, direct door de politie uit het pand worden verwijderd. Omdat er aan de krakers nog een aantal dagen is toegewezen om het pand te verlaten, is het voor de rechter 'niet te rijmen' dat het gaat om een 'heterdaad-situatie'.

'Een unicum'

Op de vraag of de krakers het huisrecht al hebben gevestigd in het pand, kan de voorzieningenrechter geen uitspraak over doen. "Wanneer de krakers onderbouwd met stukken stellen dat zij een huisrecht hebben gevestigd en de Staat dit betwist, dient de rechtbank over deze vraag te oordelen" Met alles in gedachten is de rechter van mening dat een proces wel nodig is om over te gaan tot uitzetting.

Een woordvoerder van de krakers stelt dat de uitspraak 'een unicum' is. "Soms ontruimt de politie zonder reden, gewoon omdat ze daar zin in hebben. Er is dan geen proces, en de krakers kunnen dan niet verdedigen dat het pand lang leegstaat of dat ze huiszoekenden zijn. De rechter oordeelt nu dat dit soort ontruimingen onrechtmatig zijn. Dat zet een geweldig precedent voor alle aankomende acties."