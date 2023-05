Dijkmagazijn gaat 'praten': verhalen gezocht over het leven op en rond de IJsselmeerdijk

Wat gebeurde er tijdens een storm? Waar was jij toen de Duitsers de dijk opbliezen? Heb je zitten zonnen met je lief tegen de warme, zwarte, houten wand? Het dijkmagazijn Huis van Niets in Wieringerwerf gaat 'praten'. Aan de hand van jouw verhalen start dit najaar een speciale audiotour. Het is een project van Marlies Buurman en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Juist met de verhalen gaat zo'n gebouw weer leven."

dakmagazijn bij 'het gat in de dijk' - NH Nieuws / Matthijs Gemmink

Het dijkmagazijn bij het Dijkgatbos staat er bijna honderd jaar. Het diende jarenlang als opslagplaats voor onderhoud aan de IJsselmeerdijk, maar is al lange tijd buiten gebruik. Zonde, vindt het hoogheemraadschap. Om het gebouw nieuw leven in te blazen wil Marlies Buurman van Dijk.nl het gebouw laten 'praten'. Bijna letterlijk. "We zoeken verhalen van mensen die iets te maken hebben gehad met het gebouw, met het ontstaan van de polder, mensen die hier gewerkt hebben of hier spannende of plezierige momenten hebben beleefd." De tekst gaat door onder de video.

Het dijkmagazijn Huis van Niets in Wieringerwerf gaat 'praten' maar zoekt nog verhalen. - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

"Het zijn ook de verhalen over het waterschap", vertelt Ingrid Oud. Zij gaat over het erfgoed van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Het gaat over de strijd tegen het water, waar we nog steeds mee te maken hebben. Aan het dijkmagazijn kleven verhalen en mooie ervaringen van mensen. Juist met die verhalen gaat zo'n gebouw leven. Dat willen we." Stem Als alle verhalen zijn verzameld, verwerkt Marlies Buurman deze in een audiopresentatie. Buurman: "Met een druk op een knop gaat het magazijn letterlijk praten, worden de verhalen verteld met interviews. Je kunt de verhalen ook meenemen tijdens een wandeling door de polder." Het dijkmagazijn krijgt zijn 'stem' op 9 september, tijdens de Open Monumentendag.