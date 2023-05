Ibiza-gangers Marcha en Jorick zelfs na birdstrike twee minuten stil: "We wilden meedoen"

Inmiddels genieten ze van hun vakantie op feesteiland Ibiza, maar gisteravond hielden ze hun hart even vast: Marcha de Maar en Jorick Leemhuis (beiden 23) zaten in het Transavia-toestel dat vanwege een birdstrike kort na vertrek vanuit Rotterdam alweer koers zette richting Schiphol. "Het toestel begon te trillen."

Met een uur vertraging steeg het vliegtuig gisteren om 19.15 uur op vanaf Rotterdam - The Hague Airport. "Vlak daarna hoorden we een knal en toen begon het vliegtuig te trillen", vertelt Marcha (23) aan NH. "We zaten niet aan de kant van het vuur, maar je rook wel de brandlucht. Mijn vriend vond het ook wel eng natuurlijk, maar hij bleef sterk voor mij."

De bemanning riep niet om wat er aan de hand was, maar vertelde wel dat het vliegtuig rechtsomkeert zou maken. "Van iemand achter ons hoorden we dat er vuur was en dat een vogel de motor in was gevlogen", gaat ze verder. Later zou blijken dat het om een fazant ging.

Uiteindelijk keerde het toestel niet terug naar Rotterdam, maar vloog het richting Schiphol, omdat Transavia's technische dienst daar gevestigd is.

Het artikel gaat verder onder de foto.