Verkeersdeelnemers over reparatie Velsertraverse: "Vervelend, maar bijten door zure appel heen"

Verkeer in en om Beverwijk krijgt vanaf 22 mei twee maanden te maken met ernstige vertragingen. Rijkswaterstaat begint dan met de reparatie van de Velsertraverse. In een viaduct in die belangrijke verkeersader zijn scheuren geconstateerd. Daarom is er sinds een aantal maanden één rijstrook van de Velsertraverse afgesloten. De IJmond baalt van de aangekondigde overlast, maar is tegelijkertijd ook blij dat het viaduct hersteld wordt. "We moeten even door de zure appel heen bijten", zegt Theo Koster, hoofd transport en logistiek.

Velsertraverse - Rijkswaterstaat

Beverwijker zijn niet blij en voelen zich overvallen. "Rijkswaterstaat heeft ons veel te laat aangehaakt", zegt wethouder Teun-Jan Tabak. Hierdoor heeft de gemeente haar inwoners, bezoekers en ondernemers niet tijdig kunnen informeren. Tabak refereert naar het jaar 2016 toen het Velsertunnel dicht ging. "We hebben dat twee jaar lang voorbereid, nu hebben we slechts een paar weken. Dat is echt veel te kort. Daar zijn we niet blij mee", aldus Tabak. Begrip Koster heeft hier een dubbel gevoel bij. "Aan de ene kant zijn we niet blij met de chaos die eraan zit te komen. Maar we vinden het erg fijn dat het viaduct eindelijk hersteld wordt. We moeten door een zure appel heen bijten." Koster heeft aan de tekentafel gezeten met zijn collega's om alvast een plan van aanpak te maken. Ze hebben de tekeningen en visies van Rijkswaterstaat met de transporteurs besproken. Koster stelt dat deze situatie op economisch gebied schade zal verrichten. "Alle extra uren die onze werknemers gaan draaien door de drukte op de weg, zullen ons duur komen te staan. En dan hebben we het nog niet over de extra brandstofkosten", vertelt Koster. Hij noemt het een collectief probleem.

"Wij zullen onze werknemers stimuleren om op de fiets te komen" Sonja Groen

Omgevingsdienst IJmond, die zich voornamelijk bezighoudt met het controleren van bedrijven op gebied van milieuwetgeving, gaat creatief om met de hele situatie. Sonja Groen is communicatiespecialist bij Omgevingsdienst IJmond: "Wij zullen onze werknemers stimuleren om op de fiets te komen. Ook zouden wij hen de vrijheid kunnen geven om thuis te werken in plaats van op locatie. En de vijftig toezichthouders die in het buitengebied werken zullen desnoods hun rooster kunnen aanpassen indien nodig, om de spitsdrukte te vermijden", aldus Groen.

De Bazaar, die wekelijks rond de 50.000 bezoekers vanuit het hele land ontvangt, werd met dit nieuws ook overvallen. Ze zullen zich de komende dagen verdiepen in de consequenties van de werkzaamheden en komen hier later met een reactie op terug. Tekst gaat verder.

Alternatieven De Rijkswaterstaat neemt een aantal maatregelen om verkeershinder te voorkomen. Zo worden tijdelijk de calamiteitenbogen tussen de A22 en de A9 opengesteld. Voorbereid op weg gaan en alle verkeersinformatie doornemen voor vertrek, wordt sterk aangeraden. Daarnaast roepen de gemeenten hun burgers op om zoveel mogelijk de fiets te pakken. En om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren, is het project IJmond fietst door in het leven geroepen. Voor meer informatie kunnen weggebruikers terecht bij Rijkswaterstaat.