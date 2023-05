Levensreddende draaiorgel het Snotneusje even terug op de Dam in Amsterdam

Draaiorgel het Snotneusje was vandaag voor even terug op de Dam. Op 7 mei 1945 stond het draaiorgel op dezelfde plek. Amsterdam vierde de bevrijding, maar wat overgebleven nazi's begonnen plotseling te schieten. Er kwamen 20 mensen om het leven, maar dankzij het draaiorgel zijn er vele levens gered. Op de iconische foto van die dag is te zien hoe dat ging.

Na de oorlog werd het orgel gerepareerd en kreeg hij een andere uitstraling. In 1992 kwam hij in het bezit van het Amsterdam Museum. Drie jaar geleden is het orgel hersteld naar de staat zoals het orgel er in 1945 uitzag. Het orgel is de komende tijd regelmatig te beluisteren in het Amsterdam Museum, tijdelijk gevestigd in de Hermitage.