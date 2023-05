Spierballen nodig door storing aan de Drommedarisbrug in Enkhuizen

De Drommedarisbrug in Enkhuizen is defect. De brug gaat sinds vanmiddag niet altijd open op de gebruikelijke manier, waardoor er spierballen moeten worden ingezet.

Aanmeren in de Oude Haven gaat daardoor niet zoals gebruikelijk. De Buitenhaven en de Oosterhaven zijn wel bereikbaar. Volgens de woordvoerder van de haven is een storing aan een brug niet ongebruikelijk, maar hebben ze een storing als deze nog niet eerder meegemaakt.

De gemeentelijke haven van Enkhuizen laat in een reactie aan NH/WEEFF weten dat de storing 'bijna is opgelost'. "We zijn ermee bezig. Er is af en toe storing. De ene keer gaat de brug daarom handmatig open en de andere keer met een sleutel."

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

