Bovenkarspel vangt geëvacueerde Nederlanders uit Soedan in vakantiepark op

De gemeente Stede Broec is gisteren door het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK) benaderd om assistentie te verlenen bij de aankomst. Burgemeester Ronald Wortelboer: "Deze groep mensen heeft een moeilijke tijd achter de rug. Ik hoop dat ze hier in de gemeente Stede Broec tot rust kunnen komen en weer vooruit kunnen gaan kijken."

Tot nu toe zijn ongeveer 160 Nederlanders geëvacueerd uit het Afrikaanse land Soedan, dat sinds een week in oorlog verkeert. Een klein deel daarvan wordt sinds vanmiddag opgevangen op vakantiepark Markermeer in Bovenkarspel, waar ze welkom zijn gegeten door de gemeente Stede Broec.

