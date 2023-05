Koninklijk echtpaar op een hooibaal in schapenstal in gesprek met Texelaars

In de stal waar 's morgens nog de Texelse schapen worden gemolken, hebben koning Willem Alexander en koningin Maxima een paar uur later een gesprek met schapenboer Jan Willem Bakker. Niet op luxe stoelen, maar op strobalen met een Texels schapenkleedje. Texel is dinsdag de start van een koninklijk bezoek aan de Waddeneilanden. Bakker maakt de stal wel netjes, maar wil geen gast op zijn eigen erf zijn. "We mesten na het melken niet uit."

Schapenhouder Jan Willem Bakker kijkt uit naar het bezoek van het koninklijk paar. Hij heeft al diverse bezoekjes gekregen voor het echtpaar arriveert. "Het moet natuurlijk veilig zijn", zegt Bakker. "Er zijn verschillende protocollen en daar heb ik alle begrip voor." De Commissaris van de Koning Arthur van Dijk is al op het erf geweest: "Ze komen natuurlijk altijd op plekken waar het enorm aangeharkt is. Dan zijn mensen ook niet in normale doen. Als het er anders uitziet, voelt het toch alsof je een beetje te gast bent op je eigen erf."

Of hij de vloer niet wil aanvegen en vooral ook niet alles opruimen. "Natuurlijk zorgen we dat het netjes is, maar niet extreem." En moeten de pluchen stoelen nog besteld worden? "Nee hoor. We zitten gewoon op hooibalen, maar wel met een kleedje erop. Van Texelse schapenwol."

"Natuurlijk zorgen we dat het netjes is, maar niet extreem. We mesten na het melken niet uit"

Jan Willem verschijnt gewoon in spijkerbroek en een pet, want 's morgens moeten de schapen nog gemolken worden. "Het zou anders zijn als ik ergens anders zou moeten komen. Netjes in pak en vasthouden aan allerlei protocollen. Nu ontvang ik ze in mijn eigen omgeving en daar zijn we ontzettend trots op. Dat dragen we graag uit naar mensen van allerlei pluimage, dus ook naar de koning en de koningin." Bakker is groot fan van het koninklijk huis. "Vooral van Máxima", zegt hij met een grote glimlach. "Maar ook van de koning hoor."

Bakker krijgt weinig tijd voor zijn verhaal. "Het is belangrijk dat ik snel to the point kom. Dat is bij mij soms een probleem. Ik ben normaal vrij lang van stof. Maar ik zal nu een samenvatting moeten geven, omdat we beperkt tijd hebben."

"Als we iets bijzonders vinden, dan koesteren we het met z'n allen en gaan er ook voorzichtig mee om. Dan zijn we ook geneigd om de boeren meer ruimte te geven die hier zitten." Extra vergoedingen voor boeren in het Hoge Berg-gebied zijn volgens Bakker noodzakelijk. "Want anders draai je deze boeren de strot om. Je kunt natuurlijk heel hard werken, dat je net het hoofd boven water houdt. Dat is wat wij nu doen. Maar een volgende generatie zal dat niet meer doen. En dat zou zonde zijn."

Bakker vindt het fijn dat hij zijn bedrijf onder de aandacht kan brengen. Zo is voormalig premier Balkenende ook eens langs geweest. "Het heeft er niet voor gezorgd dat het voor ons makkelijker is geworden om onze activiteiten te kunnen doen. Wat we wel merken, is dat er meer mensen komen die zich er bewust van zijn dat dit stukje Texel echt uniek is."

Polderman zal het voornamelijk hebben over het strand. "We hebben een kust die continu in beweging is. Daar moeten we als ondernemers voortdurend op anticiperen. Dat doen we in samenwerking met verschillende partijen. Maar dat is ook meteen het lastige, omdat ieder daar een ander belang heeft."

Texelaars zijn op dit gebied redelijke inventief, zegt hij: "Op het eiland kunnen we altijd snel schakelen, maar we lopen veelal aan tegen landelijke regelgeving die niet aansluit op de plannen die wij hebben. Dat kan soms vertragend werken."

"Of ik de koning een lesje golfsurfen ga aanbieden? Haha, dat heb ik hem nog nooit zien doen. Klimaatadaptatie is natuurlijk ook omgaan met de elementen. Dan kan hij deze elementen van dichtbij ervaren."

Het is voor voor Polderman de eerste keer dat hij het koninklijk paar de hand mag schudden. Hij heeft geen slapeloze nachten. "Ik zie de koning als een persoon waar ik respect voor heb. Ik zie hem als ieder andere gesprekspartner. Hij heeft zich al tevoren al enorm verdiept in de materie. Ik denk dat hij hier nu kan horen hoe dingen echt gaan. Wij waarderen het enorm dat zij nu zelf langskomen."

Er wordt tijdens het bezoek geen publiek toegelaten. Hordijk: "De rondleiding die ik geef is al besproken. Ik mag de delegatie een kwartier rondleiden en dan hebben we nog 25 minuten een gesprek. Dat is best nog een mooie opbrengst."

Het museum is inmiddels al vier keer bezocht voor inspectie. Eerst een verrassingsbezoek van medewerkers van de gemeente en provincie. "Het is in eerste instantie ook niet duidelijk om wie het gaat. We hadden niet gedacht dat ze allebei zouden komen. Dat is natuurlijk superleuk."

In museum Kaap Skil in Oudeschild krijgt het koninklijk paar een rondleiding langs bijzondere objecten, waaronder de zijden 17de-eeuwse jurk, die gevonden is in het Palmhoutwrak. De collectie geeft betekenis aan de rijke geschiedenis die zich afspeelde voor de kust van Texel. "We hebben ons enorm goed voorbereid", zegt museumdirecteur Corina Hordijk. "Dat komt ook omdat alle medewerkers hier enorm de schouders eronder hebben gezet."

Het is niet de eerste keer dat de koning op bezoek komt bij museum Kaap Skil. "In 2014 heb ik de koning ook al een keer mogen rondleiden. Toen ging het meer over het nautische leven." Dit keer staat de 17de-eeuwse zijden jurk centraal. "Maar hoe gaan we nu verder met de scheepswrakken op de bodem van de Waddenzee? De jurk is natuurlijk beroemd geworden, maar er is natuurlijk veel meer. Het is de bedoeling dat er een plan komt voor het hele verhaal."

Slavernij

De museumdirecteur wil dat er meer aandacht komt voor wat er nog meer op de bodem van de Waddenzee ligt. Er liggen nog vele wrakken met kostbare schatten. Hordijk: "Hoe gaan we hier mee om? Hoe zorgen we ervoor dat de Texelse duikers een rol hebben. Daar moet de wetgeving ook voor worden aangepast. Niet alleen het Palmhoutwrak, waar de jurk uit vandaan komt, maar ook het Schervenwrak is fantastisch. De slavernij is een hot topic op dit moment. Zo'n wrak vertelt dat verhaal als geen ander."

Ook Hordijk is niet zenuwachtig. "Nee eigenlijk helemaal niet", zegt ze. "Misschien op dat moment zelf wel. Ik heb mijn jurk al klaar liggen." Ze ziet wel uit naar het koninklijk bezoek. "Ik vind het mooi dat wij de kans krijgen om de collectie te laten zien en het verhaal kunnen vertellen. En om ook de noodklok te luiden voor de toekomst. Dan is dit wel een buitenkans."