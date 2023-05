Oekraïense Adelina uit Huizen helpt andere vluchtelingen aan nieuwe baan: "Blij dat ik iets kan doen"

De Oekraïense Adelina Potrymay vreesde voor haar leven, toen een jaar geleden haar woonplaats Odessa werd geteisterd door bomaanvallen. Ze vluchtte naar Nederland, het land van haar echtgenoot, om een nieuw leven op te bouwen. Nu, ruim een jaar later, heeft ze haar eigen woning in het Gooi én betekenisvol werk: vluchtelingen helpen aan een baan.

"Mijn hele familie woonde nog in Oekraïne en ik was hier. Ik voelde me hulpeloos. Hoe kon ik vanaf Nederland toch mijn steentje bijdragen?" Toen de 25-jarige Adelina Potrymay op 1 mei 2022 aankwam bij het huis van haar schoonouders in Huizen, kon ze aan niets anders denken dan het drama dat zich afspeelde in haar thuisland.

Potrymay woonde jaren voor de oorlog al even in Nederland, waar ze haar partner ontmoette. Omdat het destijds al lastig was om hier een huis te kopen, besloten ze samen naar Oekraïne te gaan. Daar woonden ze in Kramatorsk, Kyiv en Odessa. Allemaal steden die het sinds de Russische invasie begin vorig jaar zwaar te verduren hebben.

Schoonouders

Toen de oorlog begon, zijn ze vrijwel meteen teruggegaan naar Nederland. Portymay kon daar tijdelijk intrekken bij haar schoonouders in Huizen. "Ze waren erg goed voor me, ook al had ik het erg moeilijk met de oorlog." Weken werden maanden, en uiteindelijk heeft ze bijna een jaar bij haar schoonouders gewoond.

Sinds twee weken heeft ze nu haar eigen huis. Maar het gevoel van hulpeloosheid achtervolgde haar. "Toen ik net in Nederland kwam voelde ik me schuldig. Zoveel mensen waren nog in Oekraïne en zaten middenin de oorlog. Ik was hier, in een veilig land. Ik wilde vanaf hier ook iets goeds doen."