Heel Ursem loopt uit voor groots bevrijdingsfestival

Een grijs wolkendek, maar dat mag de pret niet drukken in Ursem. Daar is voor het eerst sinds vijf jaar vandaag weer een bevrijdingsfestival. Dorpsbewoners, jong en oud, komen er massaal op af. "Het is het verbinden van ons dorp."

Tientallen vrijwilligers staan om drie uur klaar om de menigte te verwelkomen op het terrein van de twee basisscholen en de kinderopvang. De afgelopen week is er hard gewerkt om het schoolplein om te toveren in een festivalterrein. Een grote tent, een podium, vlaggetjes en lange tafels sieren het plein. Voor jong en oud Al snel lopen er honderden Ursemmers over het plein. "Ursem viert vijf mei met elkaar zoals je ziet", zegt organisator Anita Stam. "We proberen er te zijn voor jong en oud, en alles wat er tussenin zit." En dat is zichtbaar op het plein. "Je kan hier timmeren, knutselen en snoep kopen, eigenlijk van alles", zegt een jongen vrolijk. Even verderop zitten de bewoners van het verzorgingstehuis. Sommigen hebben de oorlog meegemaakt. "Ik heb de hele nacht over de oorlog nagedacht. Ik heb alles wat ik meegemaakt heb in de oorlog aan me voorbij laten gaan. We waren te jong om het al goed te begrijpen."

NH / Chantal Bos

Vrijwilligers zijn ondertussen druk bezig om te begeleiden bij alle activiteiten. "Je kunt een vlinder knutselen. Je kunt op een plankje met spijkers een hartje maken en vervolgens met wol versieren", zegt een vrijwilliger enthousiast. Als haar gevraagd wordt wat haar motiveert om hier te zijn, zegt ze: 'verbinden'. Het dorp trekt niet alleen inwoners van Ursem zelf aan, zelfs van buiten het dorp komen mensen speciaal naar Ursem toe om Bevrijdingsdag te vieren. "Ik kom uit Schermerhorn", zegt een vrouw. "Maar daar doen ze niks. Ik vind het belangrijk om 5 mei te vieren, daarom ben ik hier."

NH / Chantal Bos