Afvalbedrijf spijkert personeel bij over gescheiden inzameling na 'foutje' in Hoofddorp

Afvalbedrijf Meerlanden heeft er bij haar medewerkers op aangedrongen om vuilnis dat door consumenten gescheiden in afvalbakken in de openbare ruimte wordt gegooid, ook gescheiden in te zamelen. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen NH, naar aanleiding van een video op sociale media. Daarin is te zien is hoe een medewerker in het centrum van Hoofddorp de bakken voor plastic afval en restafval in dezelfde kliko leegt.

Medewerker Meerlanden dropt gescheiden afval in dezelfde container - NH Nieuws

De video werd gepost door ondernemer Timo Bosma, die zich erover verbaast dat het 'goede gedrag' van het winkelend publiek met deze werkwijze ongedaan wordt gemaakt. Daags voor Koningsdag uitte hij die verbazing in een tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De beelden roepen de nodige reacties op, onder meer van een vrouw die openlijk met het idee speelt om ook thuis haar afval niet langer te scheiden. In een reactie daarop erkent het afvalbedrijf dat de werkwijze er 'vreemd uitziet', maar legt ook uit waarom alles op één grote hoop wordt gegooid. "De reden is dat beide bakken helaas vergelijkbaar afval bevatten", aldus een medewerker van Meerlanden. "Wij kunnen dit daarom niet als gescheiden afval aanleveren. Meerlanden en gemeente zijn in overleg voor een oplossing."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Als NH Meerlanden om een officiële reactie vraagt, blijkt de vork toch nog iets anders in de steel te zitten. De medewerker had de inhoud van de twee bakken niet in dezelfde kliko mogen deponeren, aldus een woordvoerder. "Het is niet gebruikelijk om afval uit gescheiden afvalbakken bij elkaar in één container te gooien. Niet in het centrum (van Hoofddorp, red.), noch in andere gebieden." Hij stelt dat de video 'ons werk om afval gescheiden in te zamelen geen goed doet'. Extra instructies Meerlanden heeft bij haar personeel benadrukt dat de inhoud van verschillende afvalbakken niet in dezelfde rolcontainer mag worden gegooid. "We hebben alle medewerkers, onder wie deze medewerker, nog eens extra instructie gegeven deze gescheiden afvalbakjes ook gescheiden in te zamelen. Omdat we van gescheiden pbd (plastic verpakkingsafval, blik en drinkpakken, red.) weer heel goed grondstoffen voor nieuwe producten kunnen maken."

Bronscheiding versus nascheiding Zoals alle gemeenten is ook Haarlemmermeer wettelijk verplicht om huishoudelijk afval te scheiden. Waar sommige gemeenten voor nascheiding kiezen en afval na inzameling sorteren, heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer voor bronscheiding gekozen. Bronscheiding ligt onder vuur, omdat een flink deel van recyclebaar afval alsnog in de verbrandingsoven belandt. Volgens sommige onderzoeken had zo'n 30 procent van het verbrande afval gerecycled kunnen worden. AEB - nascheiding Twee jaar geleden koos Amsterdam ervoor om bronscheiding te vervangen door nascheiding. Door een sorteermachine na inzameling plastic van restafval te scheiden, kan veel meer plastic worden gerecycled dan door de inzameling vooraf over te laten aan burgers. "We hebben gekeken wat voor Amsterdam de beste manier is om plastic te scheiden. En dan zie je dat in de fabriek per inwoner veel meer plastic wordt gescheiden dan wanneer we dat aan Amsterdammers vragen", zei Stef Lefévre destijds tegen NH. HVC - bronscheiding In een reactie op het Amsterdamse besluit zei afvalverwerker HVC - actief in een groot deel van Noord-Holland - vast te houden aan bronscheiding. "De kwaliteit van plastic, blik en drinkpakken bij bronscheiding is beter van kwaliteit en beter af te zetten. Bovendien laat de praktijk zien dat als inwoners hun plastic, blik en drinkpakken apart houden, dat zij dan ook andere afvalstromen beter scheiden."

Ook de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Mariëtte Sedee erkent dat 'het zo niet moet'. Toch is de gemeente niet bang dat dit ontmoedigend werkt. "Je ziet dat steeds meer mensen weten wat er gaande is in het milieu. De meerderheid van onze inwoners wil daarom meewerken aan gescheiden afvalinzameling, en doet dit met volle overtuiging, met of zonder goed voorbeeld."