Rick uit Hem loopt hindernisrace voor ernstig zieke moeder: "Familie dichter bij elkaar"

De 21-jarige Rick Thibaudier uit Hem neemt op 18 mei deel aan de obstaclerun Battle4life. Het hardloopevenement, waarbij deelnemers onderweg verschillende obstakels tegenkomen, zamelt geld in voor inloophuis Pisa in Hoorn. Toen zijn moeder in 2021 ziek werd, besloot Rick om mee te doen.

In de zomer van 2021 werd er bij Irene Thibaudier kanker vastgesteld, die later naar haar longen en ruggenwervel uitzaaide. "Dat is heftig", vertelt Rick. Zijn tante stelde voor om mee te rennen voor het goede doel. Toen zijn moeder aangaf dat ze graag wilde dat hij meedeed, twijfelde hij geen moment. "Vorig jaar liep ik voor het eerst mee met mijn tante, neef, nicht, mijn zus en vriendin". De run was zwaarder dan Rick van tevoren had ingeschat, maar hij heeft er geen spijt van. "Het brengt je ook dichter bij elkaar als familie".

Foto: Rick samen met familie en vriendin tijdens de vorige editie van Battle4life - WEEFF

Zijn moeder kreeg van de artsen te horen dat ze nog één tot anderhalf jaar te leven had. "Maar gelukkig is ze er nog steeds. Alles wat ze nu meemaakt is extra en het gaat goed met haar", vertelt Rick.

Voornamelijk loopt Rick mee voor zijn moeder, maar ook om inloophuis PISA te steunen. "Ik ben er zelf ook geweest en hoe gek het ook klinkt, het is daar ook gewoon gezellig". Inloophuis PISA is een plek waar mensen uit West-Friesland die met kanker zijn geconfronteerd steun kunnen vinden. "Het is goed om over kanker te praten", stelt Rick.

Moeder is trots

"Dit jaar loop ik weer mee, maar dan met vrienden. Mijn moeder vindt het ontzettend gaaf en ze zal er ook langs de zijlijn zijn", zegt Rick. Zijn tante en zus zetten zich dit jaar in als vrijwilligers van het evenement. Hoewel hij de run vorig jaar heeft onderschat, traint Rick dit jaar niet. "Ik ben nog jong en de obstakels tussen het rennen door zorgen voor een rustmomentje", lacht Rick.

Rick heeft geen specifiek doel qua geldbedrag. "Een zo hoog mogelijk bedrag zou mooi zijn voor PISA, maar ik doe het vooral voor mijn moeder. Ik wil de run gewoon zo goed mogelijk uitlopen".