Gas lekt naar kruipruimte bij restaurant in Monnickendam

In de kruipruimte van een restaurant aan de Waterlandse Zeedijk in Monnickendam is veel gas aanwezig na een lek. De brandweer heeft de omgeving afgezet en is met ventilatoren bezig om het gas uit het gebouw te krijgen.

Medewerkers roken vanmorgen rond 11.00 uur een gaslucht en hebben zelf het pand ontruimd. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laat weten dat dat goed is gegaan en dat er niemand gewond is geraakt.

"Op een afstandje van het pand hebben zij een propaantank met gas staan", legt hij uit over het gaslek. "In de kruipruimte van het bedrijf, is een grote hoeveelheid propaan terecht gekomen."

De brandweer is met ventilatoren bezig om het gas weer uit de kruipruimte te krijgen. "Dat heeft even tijd nodig", zegt de woordvoerder. "Dus hoelang dat gaat duren, is nog niet bekend." De brandweer krijgt hulp vanuit omringende korpsen. "Er zijn speciale ventilatoren uit Amsterdam."