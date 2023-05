Stakingen dreigen bij sociaal werkbedrijf Tomingroep: "Het is nu een keer klaar"

Het rommelt bij sociaal werkbedrijf Tomingroep Gooi en Vechtstreek. Het personeel, dat onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt, is ontevreden over het loonbod. Vakbonden FNV en CNV zijn al maanden vruchteloos in onderhandeling met de directie. Gisteren vijf uur liep het ultimatum af dat de bonden hadden ingesteld, zonder resultaat. En dus zullen komende week acties worden voorbereid.