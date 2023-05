Vrijheidsmaaltijd Enkhuizen zorgt voor samenzijn en verbinding: "Het is heel leuk"

"Ik had een Potjekoek (een soort kruidcake, red.) gemaakt, dat komt van Terschelling", vertelt een vrouw die aan de kop van een van de lange tafels zit. "Ik heb heel braaf mijn best gedaan, maar het mislukte gister. Toen heeft mijn man Klaas het opnieuw gemaakt en toen ging het goed. Ik ging af als een gieter."

Het is de tweede keer dat dit feestmaal op 5 mei wordt georganiseerd. "Alle bewoners zijn uitgenodigd", vertelt organisator Marlies Boon. De groep wordt steeds groter. Ook wethouder Wim Hoogervorst is aanwezig. "De kern van de Vrijheidsmaaltijd is het hebben van bijzondere ontmoetingen, waar we met elkaar praten over vrijheid en onvrijheid."

Verbinding

Maar dat niet alleen. Naast het heerlijke eten en het vieren van de vrijheid wordt er ook verbinding gelegd tussen de bewoners. "Ik ben pas weer komen wonen in Enkhuizen. Ik ben vijftig jaar weggeweest, maar door omstandigheden ben ik terug verhuisd. Veel mensen ken ik niet meer, dus ik maak opnieuw kennis."