Madelief vecht voor 'haar' Slachthuis: petitie is binnen dag al 3.300 keer ondertekend

Muzikanten, bezoekers en ook Haarlemse politici zijn in rep en roer. Vanaf juni worden er geen concerten meer gegeven in popcentrum Slachthuis. Door het ontbreken van juiste vergunningen, problemen met de geluidsisolatie en het gemeentebericht dat er nu strikt gehandhaafd wordt, is de stekker eruit getrokken. Tot groot verdriet van vooral de bezoekers van dit alternatieve podium. Madelief Lammerts heeft met haar zus en broer in allerijl een petitie opgezet die binnen een dag al ruim 3.300 keer is ondertekend.

De 23-jarige Haarlemse is samen met haar 25-jarige zus Jente een frequent bezoeker van de concerten in het Slachthuis. Haar 18-jarige broer Ties is drummer in de punkband Floyd Hemorrhoid, dat als 'Slachthuisbandje' is gestart. Madelief en Jente raakten verliefd op de alternatieve muziekplek. "En Ties komt er elke avond wel. Het is echt een ontmoetingsplek voor muzikanten. Er ontstaan bandjes die in de concerten meteen kunnen laten zien wat ze maken."

Decibel

Jolanda Beyer, tijdelijk directeur van poppodium Slachthuis, heeft afgelopen week met pijn in het hart de concertagenda na mei stopgezet. "De isolatie van het geluid in het oude pand is moeilijk te regelen", erkent ze. "Bij metingen is gebleken dat er teveel decibel op de muren van de woningen erom heen terechtkomt." Ze vindt het een 'lastig verhaal'. De vergunningen staan niet toe dat er horeca in het Slachthuis is, dat meer biedt dan een sportkantine. En er mogen geen 'aanzuigende activiteiten' plaatsvinden, zoals concerten. Tot nu toe werden ze nog gedoogd.