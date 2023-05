Verdriet om gestolen urnen met as van vader en moeder: "Ik heb er geen woorden voor"

"We hadden ze nog wel vastgelijmd maar ze hebben ze gewoon losgerukt." Ina van der Hert lijkt nog steeds verbaasd als ze de lege nis bekijkt waar de bronzen urnen met het as van haar ouders stonden. Dieven roofden de bronzen urnen waarschijnlijk om het metaal te verkopen. De beheerder van begraafplaats Duinrust in Beverwijk overweegt camerabewaking.

Ina van der Hert met foto van de gestolen as urnen van haar ouders - NH Nieuws

"Het is nu een lege plek geworden, het was een plek om mijn ouders te herdenken, maar nu is er niets meer", zegt Ina. Het zien van de plek emotioneert haar zichtbaar, ook al werd de diefstal een paar weken terug ontdekt.

"Die urnen komen niet meer terug, die zijn allang omgesmolten, vrees ik" Mark Haije, beheerder begraafplaats Duinrust

Ook beheerder Mark Haije van Duinrust verwacht niet dat de urnen nog terug zullen komen. "Die zijn allang omgesmolten in een ver buitenland, vrees ik." Hij gaat ervan uit dat het de dieven te doen is om het geld dat het brons opbrengt. Ina is vooral verdrietig over het verlies van de as van haar ouders.

Verdriet over geroofde urnen met as van ouders - NH Nieuws

"Dat mensen zoiets doen, daar begrijp ik niets van, voor een beetje geld", verzucht ze. Heel even heeft ze nog gehoopt dat de urnen weer terug zouden komen, maar inmiddels is die hoop vervlogen. "Er komt ook geen uitgebreid politie-onderzoek, werd mij wel duidelijk toen ik aangifte deed", vertelt Ina. Cameratoezicht De diefstal staat niet op zichzelf. Beheerder Haije bevestigt dat er ook in februari urnen van begraafplaats Duinrust gestolen zijn. Op de begraafplaats hangen camera's, maar die staan niet permanent aan. De camera's werden in 2017 opgehangen na een golf van diefstallen en vernielingen. Toen de incidenten stopten, werden de camera's weer uitgezet. De camera's worden nu alleen nog incidenteel gebruikt. Maar de recente diefstallen zijn aanleiding om dat besluit te heroverwegen. "Binnen de organisatie zijn we in gesprek om de camerabewaking weer in te voeren", vertelt Haije. Maar dat kan niet zomaar, in het kader van de privacywetgeving is daar een nieuwe vergunning voor nodig.