Beverwijk verwacht verkeerschaos: reparatie Velsertraverse start al op 22 mei

Op 22 mei begint Rijkswaterstaat met het herstellen van de scheuren in de Velsertraverse. Deze werkzaamheden zullen tot en met 29 juli duren en gaan naar verwachting voor de nodige overlast zorgen. Volgens Tabak had Rijkswaterstaat hier eerder mee moeten komen. "Toen de Velsertunnel in 2016 dicht ging, hebben we dat twee jaar lang voorbereid, nu hebben we slecht een paar weken. Dat is echt veel te kort. Daar zijn we niet blij mee", zegt Tabak.