Plan voor ten minste 120 appartementen voor jong en oud in MIX-gebouw

In het kantoorgebouw MIX in Hoorn is plek voor 120 tot 150 appartementen. Jongeren van InHolland werd eerder gevraagd met de 'West-Friese Woonchallenge' een plan te maken om het gebouw van kantoor naar woonruimte om te laten bouwen, omdat het pand in de laatste jaren grotendeels leeg stond.