Live NH Sport met RKC - FC Volendam en Telstar - Willem II

Twee op papier prachtige wedstrijden vanavond: RKC Waalwijk - FC Volendam en Telstar - Willem II zijn duels waar van alles op het spel staat en je dus goed voor gaat zitten. Je kunt ze vanaf 19.00 uur live volgen op NH Radio.

Stadion RKC Waalwijk - Pro Shots/Marcel van Dorst

FC Volendam pakt de draad weer op na een weekje vrijaf. Vanwege de bekerfinale Ajax - PSV lag de eredivisie vorig weekend stil. FC Volendam won de week ervoor met 2-0 van SC Cambuur en vierde dat alsof het eredivisieschap al veilig gesteld is. Dat dat nog niet het geval is, bleek toen de concurrenten Excelsior en FC Emmen dezelfde speelronde ook punten pakten. Met nog vier wedstrijden te spelen is het dus nog altijd oppassen voor de Volendammers om niet op nacompetitieplek zestien in de eredivisie te eindigen. Tekst gaat verder onder de foto.

FC Volendam viert de winst op Cambuur - Pro Shots/Vincent de Vries

Ook voor RKC Waalwijk staat er nog wel wat op het spel. De ploeg van vertrekkend trainer Jospeh Oosting mag nog hopen op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Daarvoor zal het op de ranglijst NEC voorbij moeten. Michiel Kramer draait op 34-jarige leeftijd een uitstekend seizoen. De vroegere aanvaller van FC Volendam ('09-'13) is met 12 doelpunten clubtopscorer. Voorafgaand aan de wedstrijd is er een minuut stilte ter nagedachtenis aan de afgelopen week overleden Yuri Petrov. De Oekraïner voetbalde zowel voor RKC als FC Volendam. Met Volendam promoveerde de aanvaller in 2008 naar de eredivisie. Petrov werd slechts 48 jaar. Beide teams dragen rouwbanden. De aftrap is vanavond om 20.00 uur. Frank van der Meijden doet verslag. Telstar - Willem II In de eerste divisie moet Telstar het gat op de ranglijst met VVV-Venlo zien te dichten om mee te mogen doen aan de play-offs voor promotie naar de eredivisie. Met nog vier wedstrijden te gaan, is dat gat vier punten. VVV-Venlo gaat op bezoek bij laagvlieger Helmond Sport, terwijl Telstar met Willem II een ploeg in vorm treft. De Tilburgers, getraind door Reinier Robbemond, staan bovenaan de vierde periode waarin ze zes van de zeven wedstrijden wonnen. Tekst gaat verder onder de foto.

Willem II'er Nick Doodeman in duel met Telstar-speler Anwar Bensabouh - Pro Shots

Voormalig FC Volendam-speler Erik Schouten keert bij Willem II terug van een schorsing. Een andere oud-speler van FC Volendam, Nick Doodeman, is sinds november vanwege een knieblessure niet inzetbaar. Ook in Velsen-Zuid wordt er om 20.00 uur afgetrapt. Het commentaar bij dit duel krijg je van Stephan Brandhorst. NH Sport is er vanaf 19.00 uur. Je presentator is Robbert van den Heuvel. Met verslaggever Milton Pus blikt hij vooruit op de Noord-Hollandse derby van morgenavond tussen Ajax en AZ.