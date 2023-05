Levi Noë ook de komende vier jaar stadsdichter van Hoorn

Levi Noë blijft ook de komende jaren de stadsdichter van Hoorn. In eerste instantie was hij benoemd voor één jaar stadsdichterschap maar dat is nu met vier jaar verlengd, laat het college van Hoorn weten.

In november werd zijn eerste jaar uitgebreid doorgesproken met de gemeente Hoorn, die enthousiast is over de inzet en proactieve houding van Noë. Hij heeft bij de Horinezen zijn bekendheid dan ook goed verworven. Zo geeft hij workshops op scholen, staat hij op de planken bij belangrijke feestdagen en zijn zijn teksten zelfs vereeuwigd in het nieuwe wandelpad na de opknap van de Westerdijk. Binnenkort staat hij weer op de planken van het Buurtfestival Kersenboogerd, samen met stadsrapper Silcas. Tekst gaat verder.

Levi vertelt bij de heropening van de Westerdijk over zijn gedicht - NH Nieuws / Chantal Bos

Noë kijkt zelf met veel plezier terug op het eerste jaar en zijn hoogtepunten. "Het is voor mij fulltime werk geworden. Ik werk nog een beetje in de zorg en verder ben ik aan het dichten en schrijven, workshops geven en heb ik tienduizend leerlingen gezien in Hoorn, de regio en daarbuiten." Lopende projecten Ook werkt hij samen met culturele instellingen als De Blauwe Schuit. "Daar heb ik een project met kunstenaar STHOM in samenwerking met GGZ. Jongeren die thuis zitten en vastlopen, kunnen elke woensdag kunst maken bij ons. Daar heb ik heel veel plezier in." Samen met stichting Tjillskillz werkt hij aan een theatervoorstelling en is hij als coach actief. "Je komt op allerlei plekken en daardoor kan ik andere getalenteerde mensen een kans geven. Dat geeft mij veel voldoening." Tekst gaat verder.

In 2021 werd Noë voor het eerst tot stadsdichter benoemd, nadat hij zelf een brief aan de gemeente Hoorn schreef om in aanmerking te komen. De gemeente had toen al tijden geen officiële stadsdichter meer. Met de herbenoeming blijft Levi in ieder geval tot en met 2026 stadsdichter van Hoorn. Veel activiteiten komen als vanzelf op hem af. En ook voor de komende vier jaar heeft hij de nodige plannen. "Ik ben al op zoveel plekken geweest, dat ga ik nog beter doen. En altijd maatschappelijk betrokken schrijven, dat is toch wel wat ik doe. Maatschappijkritische teksten, met een lief karakter." Bekijk hieronder de reportage die NH maakte toen Levi als stadsdichter begon in september 2021: