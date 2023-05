Dagboeken uit de oorlog: 70 jaar na de oorlog duiken ze nog steeds op

De afgelopen dagen publiceerden we verhalen over dagboeken die nu 70 jaar na het einde van de oorlog openbaar worden. Ze geven een zeer persoonlijke inkijkje in het leven tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Bijvoorbeeld in dat van Johanna Engel, zij zat op 16-jarige leeftijd een half jaar gevangen in het Oranjehotel in Scheveningen.

Familie van Lou Wolf - NH Nieuws

De kinderen van de Joodse Amsterdammer Lou Wolf publiceerden het dagboek van hun vader, dat hij schreef terwijl hij ondergedoken zat. Het dagboek lag jarenlang in een kastlade op zijn kantoor, vertelt zijn zoon Eron. "We wisten hoe het eruit zag, maar hadden nooit de moed gehad om er in te lezen." Het dagboek van Johanna Engels uit Hippolytushoef verscheen ook dit jaar. Zij zat tijdens de oorlog als 16-jarige zes maanden gevangen in het Oranjehotel in Scheveningen. Haar dochter schonk het dagboek deze week aan het Oranjehotel. Johanna schreef haar dagboek niet tijdens de oorlog, maar na haar vrijlating, in dichtvorm en vol mopjes over de Duitsers. Tekst gaat door

Het aantal publicaties van oorlogsdagboeken neemt de laatste jaren flink toe, zegt Hubert Berkhout van het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies). Dat komt volgens de onderzoeker vooral doordat de mensen die zelf de oorlog meemaakten nu aan het eind van hun leven komen en komen te overlijden. Bij het opruimen van de zolder gebeurt het weleens dat (klein)kinderen de dagboeken van hun ouders of grootouders vinden. Zij kiezen er steeds vaker voor om die dagboeken in eigen beheer uit te geven, zegt Berkhout. Dat is tegenwoordig een stuk makkelijker geworden, omdat dit niet meer via een grote uitgeverij verloopt.

"Mensen geven niet snel hun eigen dagboek uit, het is toch een persoonlijk document" Hubert Berkhout - Onderzoeker aan het NIOD

Ook is de urgentie om de persoonlijke verhalen van hun ouders- en grootouders te vertellen groter dan bij de generatie die de oorlog zelf meemaakte. "Mensen geven niet snel hun eigen dagboek uit", vertelt Berkhout. "Het is toch een heel persoonlijk document." Niet iedereen kiest ervoor om het boek te publiceren. Ook brengen steeds meer mensen de oorlogsdagboeken van familieleden naar het archief, zegt Berkhout. "De collectie van het NIOD groeit en groeit." Inmiddels liggen er 2.225 Europese dagboeken en 695 dagboeken uit Indonesië. Oproep Die collectie oorlogsboeken van het NIOD werd al vrij snel na de oorlog opgebouwd, vertelt David Duindam, literatuurwetenschapper aan de UvA en gespecialiseerd in de herinnering en het erfgoed van de Holocaust. "Het NIOD riep mensen na de oorlog op om hun dagboeken naar het archief te brengen." Tijdens de oorlog is er veel geschreven, wat zorgt voor een hele bups aan informatie. "In 1944 riep minister Gerrit Bolkestein van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Nederlanders op om hun dagelijks leven en ervaringen vast te leggen", zegt Duindam. "Die documenten zouden samen ‘een groot, waarlijk nationaal werk’ worden, zei hij toen." Voor Anne Frank was dit de reden om haar dagboek te herschrijven. Via radio Oranje hoorde zij de oproep waarna ze besloot om haar dagboek anders in te vullen. "Zij had al vroeg het besef dat ze moest opschrijven wat ze meemaakte", zegt de literatuurwetenschapper.

