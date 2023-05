Scooter rijdt voetganger aan bij Burgermeester de Vlugtlaan in West

Een voetganger is vannacht zwaargewond geraakt door een aanrijding met een scooter in Amsterdam West. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De voetganger, een man, probeerde rond 01:45 uur het zebrapad over te steken toen hij van rechts werd aangereden door een 19-jarige bestuurder van een scooter die over het fietspad in de richting van Plein 40-45 reed. De voetganger kwam zwaargewond op het fietspad terecht waarna de bestuurder van de scooter tegen een lantaarnpaal terecht kwam en onderuit ging.

De politie, twee ambulances en een mobiel medisch team kwamen ter plaatse. De zwaargewonde voetganger is door een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de scooter had een aantal schaafwonden en is op de plek zelf behandeld door het ambulancepersoneel . Daarna is hij door de politie als verdachte gehoord.

Specialisten van de afdeling Forensische Opsporing Verkeer verrichtte uitgebreid sporenonderzoek en maakte foto's om de oorzaak van het ongeluk vast te stellen. De bestuurder van de scooter, die net vier maanden geleden zijn motorrijbewijs had gehaald mocht deze vooralsnog houden en kon zijn weg naar huis vervolgen. De rechter zal beslissen wat voor straf de bestuurder van de motorscooter krijgt en of hij zijn motorrijbewijs zal moeten inleveren. Om 04:15 uur was het onderzoek ter plaatse afgehandeld.