Heemskerk herdenkt redding van joodse Loukie (7) met plaquette

Er moeten veel Heemskerkers geweest zijn die wisten dat Loukie Kunnen een joods jongetje was. Toch deed niemand deed z'n mond open en overleefde Loukie, die met geluk ontsnapte aan een razzia, de oorlog.

Herinnering levend

Dat is opmerkelijk te noemen, want de familie woonde in de Maerelaan, vlak naast het schoolgebouw. Daar verzamelden zich dagelijks Duitse soldaten en op steenworp afstand zat het kantoor van de NSB-burgemeester. De familie Kunnen is blij met de plaquette die de herinnering aan deze bijzondere redding levend houdt, horen we in onderstaande video.