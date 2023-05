Dodenherdenking op Eerebegraafplaats is extra beladen na hakenkruizen vorige week

De sobere, maar massaal bijgewoonde dodenherdenking op de Eerebegraafplaats in de duinen van Overveen, was voor burgemeester Elbert Roest nu van nog grotere waarde. Juist omdat in zijn gemeente vorige week hakenkruizen op de weg en op een viaduct waren gespoten. Roest, die toen woedend was, noemt de herdenking 'tegengif'.

"Het blijft altijd onder ons, dat kwaad", benoemt burgemeester Roest nogmaals de graffiti in Vogelenzang en in Overveen. "Het is een teken van racisme. Mensen willen dat op een of andere manier uitdragen. En wat hier vanavond is gebeurd, is tegengif tegen dat gif."

De herdenking op de Eerebegraafplaats waar verzetshelden liggen die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn door de Duitse bezetter, wordt zoals gebruikelijk door honderden mensen bijgewoond. Terwijl de zon in een rode gloed onderging, luisterden zij in eerbied naar de 'last post'.

Kijk hier naar de bijzondere herdenking, toegelicht door burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal.