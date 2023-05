Oekraïense Andriy (16) verrast door bezoek Zelensky aan Nederland

Het onverwachte bezoek van het Oekraïense staatshoofd Zelensky aan Den Haag heeft niet alleen Nederlanders verrast, maar ook Oekraïeners die door de oorlog in het land zijn gevlucht naar Nederland. Een van hen is de 16-jarige Andriy, die sinds vorig jaar in Enkhuizen woont.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky landde gisteravond rond 22.15 uur met het Nederlandse regeringstoestel op Schiphol. Vanuit daar vertrok hij naar Den Haag, waar hij vanmorgen een toespraak hield en een bezoek bracht aan het in de Hofstad gevestigde Internationaal Strafhof. Ook ontmoette hij Koning Willem-Alexander. Het is de eerste keer dat Zelensky als staatshoofd van Oekraïne een bezoek aan Nederland brengt.

Andriy, een 16-jarige jongen uit Oekraïne, is verrast door het bezoek van zijn president. Sinds hij vorig jaar zijn land moest ontvluchten vanwege de oorlog woont hij in Enkhuizen. De speech aan leden van de Eerste en Tweede Kamer heeft hij niet live kunnen zien. Tijdens de pauze van zijn werk - Andriy werkt bij een bedrijf in Andijk - heeft hij de toespraak van Zelensky teruggekeken.

Samen sterk

"Vanwege mijn werk heb ik niet alles goed kunnen volgen", laat hij weten. "Maar ik vind dat hij een hoop goede dingen heeft gezegd over de oorlog in Oekraïne, en de steun die Nederland gegeven heeft. Ook liet hij weten dat we niet bang moeten zijn, maar dat we samen sterk zijn."

Daarnaast had de president het ook minder leuke dingen, gaat Andriy verder. "Bijvoorbeeld over de herdenkingen van vandaag. Over de doden die ook in Nederland zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog."

"Als we met alle landen samenwerken kunnen we Rusland verslaan" Andriy, woont sinds vorig jaar in Nederland

Sinds het vertrek uit zijn geboorteland staat het leven van de 16-jarige op z’n kop. Zo heeft hij onder meer zijn Oekraïense vwo-opleiding ingeruild voor een vmbo-richting in Nederland. Andriy weet niet wat de toekomst voor hem en zijn land gaat brengen.