Hoe een Haarlemse 'goede sul' plotseling zijn vrijheid verloor en werd vermoord

"Je vader is gefusilleerd. ‘T is niet te geloven. maar toch waar", leest Tonny Gadellaa-Habraken voor uit een brief van haar oma. Een zeer verdrietige brief, geschreven in mei 1945, waarin 'oma' de familie vertelt dat haar man, Haarlemmer Harry Habraken, is doodgeschoten. Tonny werd in 1946 geboren en heeft haar opa dus nooit leren kennen. Ze herdenkt hem jaarlijks en voelt zich zo steeds dichterbij haar opa komen.

Dit jaar hangt zijn kleindochter Tonny opnieuw een groot portret van haar opa aan haar balkon en leest ze in het Haarlemse Rosenstock Huessy Huis de brief van haar oma voor aan tientallen geïnteresseerden. Harry Habraken was namelijk jarenlang directeur van drukkerij Sint-Jacobs Godshuis, waar nu het Rosenstock Huessy Huis is gevestigd.

Tonny vindt het heel belangrijk dat ze ieder jaar op 4 mei kan vertellen over 'opa Harry'. Hoe een heel normale, gelovige man van het ene op het andere moment zijn vrijheid verliest, wordt meegenomen door de Duitsers, naar Sint Pancras afgevoerd en daar in koelen bloede wordt doodgeschoten.

"Mijn opa was echt 'een goede sul'. Hij had zijn kerk, de muziekvereniging, zijn gezin en dat was het. Hij was hier heel gelukkig", vertelt Tonny. "Het was echt geen stoere man die wel even bij het verzet zou gaan."

Directeur van Haarlemse drukkerij

Harry Habraken groeide op in Den Bosch en verhuisde met zijn vrouw en kinderen naar Haarlem toen de katholieke drukkerij Sint-Jacobs Godshuis aan de Antoniestraat een directeur zocht. Habraken had grafische vormgeving gestudeerd en greep zijn kans.

Naast de drukkerij was een gelijknamig weeshuis. De weesjongens werden in de drukkerij aan het werk gezet. Habraken ging samen met zijn vrouw Jeanne de Rooij naast de drukkerij wonen en had er ook een kantoor.

