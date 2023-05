Stofhappen in Blaricum door onverharde weg in buurgemeente: 'Gaat in je neus zitten'

Bewoners langs de Goyergracht Noord maken zich zorgen over de zandweg die langs Eemnes en Blaricum loopt. De weg is Eemnes maar de wijk die aan de gracht ligt is Blaricum. Vanwege historische waarde wordt de weg niet verhard met asfalt en worden gaten opgevuld met gemalen bouwpuin, menggranulaat.

Inwoners vrezen voor hun gezondheid, en dat speelt al langer want er is in 2007 asbest in de onverharde weg aangetroffen. Dat zou afkomstig zijn van bouwpuin dat in de vorige eeuw ook al als opvulmiddel werd gebruikt door boeren met aangrenzende akkers. In de vorige eeuw werd vrijwel altijd gebouwd met asbest en dat zat vermoedelijk ook in het bouwafval dat is gebruikt om de gaten in de weg te dichten. Onduidelijk is of de ondergelegen lagen met wellicht asbestdeeltjes vrijkomen in de lucht. Tekst gaat verder onder de video

Blaricummers hebben haat-liefdeverhouding met zandpad - NH Nieuws

Asbest Sinds 1996 wordt er niet meer met asbest gewerkt, maar de laatste jaren worden de gaten en oneffenheden in de weg wéér gedicht met bouwpuin. Dat zou volgens Frans Ruijter, inwoner van Blaricum, een certificaat moeten hebben, want niet elk puin is daarvoor geschikt. Bewoner Robert Tiel woont ruim dertig jaar in de aangrenzende wijk Bouwvenen. "Sinds een aantal jaar worden de gaten gedicht met bouwafval en stuift het enorm. Een paar droge dagen en je kunt je auto dagelijks door de wasstraat halen" vertelt hij. "Voordat de gaten werden gedicht viel het stuiven wel mee, het deed het altijd al een beetje maar nu komt de fijnstof zelfs mijn huis binnen." Gezondheid Of het stuifzand écht invloed heeft op de gezondheid moet onderzocht worden. Maar door de erfgrens is de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor een onderzoek. De weg is van gemeente Eemnes, maar het gaat om de gezondheid van Blaricummers. "Eemnes interesseert het niets, hier komen alleen Blaricummers en inwoners uit Huizen" licht Robert toe. "Ik heb buren die in het voorjaar en de zomer amper buitenkomen vanwege astmatische klachten. Je zou alles open willen zetten in deze tijd van het jaar, maar je kunt dagelijks schoonmaken. Het is niet bij te houden." Tekst gaat verder onder de foto

De servieskast van Robert met neergedaald stof - NH Nieuws

Gemeente Blaricum Er zijn verkeersborden geplaatst met een maximale snelheid van dertig kilometer per uur, maar dat is niet haalbaar op de weg. Het voorbijkomende verkeer rijdt in alle gevallen stapvoets. Volgens Frans totaal zinloos want dat is het probleem helemaal niet. "Hoe hard je ook rijdt, het stuift altijd en dertig is veel te hard. Dat rijdt niemand daar." De gemeente heeft aangegeven voorlopig niets te gaan veranderen. "Daar ben ik tegenin gegaan. Daar ga ik niet mee akkoord" zegt Robert. "Ik heb een vriend in de Tweede Kamer en als de gemeente hier niet iets aan gaat doen, stap ik naar de Provinciale Staten en gaan Noord-Holland en Utrecht het samen maar uitvechten." Een vriend van Robert, Mike Keip komt aan met een handvol bouwafval dat hij van de grond heeft gepakt. "Het aantal lekke banden is hier magistraal. De één na de ander staat hier zijn band te plakken" vertelt Mike. Tekst gaat verder onder de foto

Gevonden afval tijdens het uitlaten van de hond - NH Nieuws

Bouwpuin NH Nieuws heeft de gemeente gevraagd of het normaal is dat er stukken afval van deze grootte aan de oppervlakte van de zandweg liggen. De gaten in de onverharde weg worden gevuld door BEL combinatie, een ambtelijke organisatie werkzaam voor gemeente Blaricum, Eemnes en Laren. Menggranulaat mag een maximale vervuiling van 1% hebben. Onduidelijk is of de opvulling aan de Goyergracht daaraan voldoet. Naar verluidt zou er strenger gecontroleerd worden op het menggranulaat dat dient als opvulling van wegen en paden in de natuur. De gemeente heeft nog niet gereageerd.