Verzetskinderen zoeken luisterend oor: "Mijn eerste woordje was rotmof"

Hun ouders hadden weinig oog voor hen, en ook in de maatschappij vond hun verhaal weinig weerklank: kinderen van verzetsouders willen graag gehoord worden. Het thema van het 4 & 5 mei-comité, 'Leven met Oorlog', moet daaraan bijdragen.

Ook Ria Boxtart zweeg jarenlang over haar verleden. Ze werd in 1943 geboren in een dorp bij Zutphen. Inmiddels woont ze al decennia met haar echtgenoot in Amsterdam en is ze medeoprichter van de vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945, waarmee ze aandacht wil vragen voor de sporen die de oorlog bij kinderen naliet. Boxtarts ouders waren lid van het Verzet: "Mijn vader maakte op een kerkhof schuilplaatsen voor onderduikers en deed mee aan wapendroppingen." De eerste keer dat hij gearresteerd werd wist hij te ontkomen door een blindedarminfectie te simuleren, maar de tweede keer - vlak voor de bevrijding - werd hem fataal. "De Duitsers kregen op 31 maart 1945 de opdracht om Zutphen te verlaten, omdat de Canadezen te dichtbij kwamen, maar de SD-commandant wilden de gevangenen niet laten gaan", vertelt Boxtart. "Hij werd met elf anderen naar een plek bij de IJssel gebracht. Daar werden ze twee aan twee vastgebonden, doodgeschoten en in de IJssel gegooid." Het lichaam van haar vader werd pas drie maanden later gevonden.

Rotmof Zelf heeft ze geen herinneringen aan haar vader, maar een anekdote van haar moeder is dat ze altijd bij hem achterop de fiets zat. In haar kleren werden dan geheime documenten verstopt. Boxtart: "Als mijn vader een Duitser in uniform zag, dan zei hij altijd zachtjes: 'rotmof'. Het schijnt dat mijn eerste woordje niet papa of mama was, maar 'rotmof'." Nadat de oorlog was geëindigd ging het leven thuis door: "Ik mocht nergens naar vragen of over praten. Mensen zeiden: 'Je moeder heeft er al zoveel verdriet van.' We moesten haar beschermen omdat ze zo getraumatiseerd was."

"Contact zoeken en erover praten is heel belangrijk. Het zorgt voor herkenning en dat geeft rust" Ria Boxtart

Verdrongen verdriet Jarenlang verdrong Boxtart het verdriet dat ze met zich meedroeg, totdat ze trouwde en haar eerste kind kreeg. Ze stortte in en was weken tot niets in staat. Pas toen besefte ze dat ze zelf ook beschadigd was door de oorlog. Door oproepen in de krant kwam ze in contact met mensen die meer over haar vader konden vertellen. Aan de hand van die verhalen heeft ze haar verdriet een plek kunnen geven: "Contact zoeken en erover praten is heel belangrijk. Het zorgt voor herkenning en dat geeft rust." Inmiddels geeft ze gastlessen op scholen om jongeren te leren over het trauma dat verzetskinderen met zich meedragen. Met de vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers probeert ze de verhalen uit de oorlog levend te houden.

Rozenkrans Boxtart is blij dat ze de zwijgcultuur heeft weten te doorbreken en hoopt dat meer verzetskinderen hun verhaal durven doen. Door te praten heeft ze haar trauma deels kunnen verwerken en is ze in contact gekomen met mensen die meer over haar verleden weten. Zittend in het enige object uit haar ouderlijk huis dat nog bewaard is gebleven, een stoel gemaakt door haar vader, vertelt Boxtart: "Ik leerde bij toeval iemand kennen die bij mijn vader in de cel had gezeten. Ze baden altijd samen met mijn vaders rozenkrans. De dag dat mijn vader werd weggevoerd was de man vergeten mijn vaders rozenkrans aan hem terug te geven. Daardoor is hij bewaard gebleven. Hij heeft hem aan mijn gegeven en ik heb hem altijd bij me. En dan heb ik ook een beetje mijn vader bij me."