Cameratoezicht rondom Gooise Kant na explosie en autobrand

Op last van burgemeester Femke Halsema komen er voor een maand camera's rondom de Gooise Kant in Zuidoost. In de straat vond de afgelopen maanden een explosie en een autobrand plaats. De camera's hangen er tot 2 juni.

Op 16 januari vond er in de straat een explosie plaats voor een woning. Ongeveer twee maanden later, op 14 april, was er voor dezelfde woning een autobrand. "Deze incidenten leveren een gevaar op voor de openbare orde. Bewoners voelen zich als gevolg hiervan niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving", aldus de burgemeester.

Naast het cameratoezicht zet de politie extra surveillance in en is er slachtofferhulp aan de buurtbewoners aangeboden. Burgemeester Halsema kan altijd besluiten om het toezicht te verlengen. Als de camera's niet meer nodig zijn worden deze eerder weggehaald.