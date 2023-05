Taxichauffeur gewond bij botsing op kruispunt Vijfhuizen

Een taxichauffeur is vanmiddag gewond geraakt toen zij op een kruispunt in Vijfhuizen op een andere auto botste. Ze is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur op het kruispunt van de Spaarnwouderweg en de Nieuwe Spaarnwouderweg.

De bestuurder van de zwaarst gehavende auto - de personenauto - bleef ongedeerd. De taxichauffeur moest wel voor behandeling naar het ziekenhuis.

In ziekenhuis

Hoe het op dit moment met haar gaat, is niet bekend. Ook haar werkgever A-Tax De Vries kan nog niets zeggen over de ernst van haar verwondingen. "Ze is nog in het ziekenhuis."

De auto's zijn door een berger opgehaald. Ook is een flinke plas weggelekte olie opgeruimd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.