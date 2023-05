Stripverhaal over moord op Rosleny Magdalena om gouden tip extra onder aandacht te brengen

Via een stripverhaal in De Telegraaf over de dag dat Rosleny Madalena werd doodgeschoten, brengt de Peter R. de Vries Foundation de gouden tip die 100.000 euro waard is extra onder de aandacht. De anonieme tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van de dader kan nog twee weken worden ingediend.

In het korte stripverhaal wordt, voor wat bekend is, uitgebeeld hoe 17 november 2016 plaatsvond. Rosleny vertrok die dag rond 8.00 uur van huis om haar dochter naar de Lotusschool, aan het Holendrechtplein, te brengen. Op datzelfde moment verscheen er een fietser in beeld bij het viaduct van de Holendrechtdreef, vlakbij de Vomar. De fietser leek vanaf het Ochtenhof aan te komen fietsen. Nadat Rosleny haar dochter heeft weggebracht en onder het viaduct doorfietste, leek zij te worden gevolgd door de fietser in een regenpak, die daar eerder rondhing. Toen Rosleny bij de brug aan het Maldenhof fietste, werd zij beschoten. Het is dan ongeveer 8.15 uur. Reanimatie mag helaas niet meer baten. Zij sterft ter plekke. 17 mei Op de dag dat het zes jaar geleden was dat Rosleny werd doodgeschoten maakte de Peter R. de Vries Foundation bekend een ton uit te loven aan degene wie de gouden tip heeft om de zaak op te lossen. Daarnaast is er 25.000 euro beschikbaar voor wie meer kan vertellen over de identiteit van de fietser in het regenpak. Het tipgeld is tot 17 mei beschikbaar.

Meer informatie over Rosleny Magdalena en de exacte voorwaarden die zijn verbonden aan uitloving van deze beloning zijn te vinden op www.peterrdevries.nl. Tips over de moord op Rosleny of over de fietser: [email protected]