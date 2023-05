Wervershoof heeft last van te snel varende jeugd en hangt camera's op: "Ze lachen je gewoon uit"

Het is ieder jaar een terugkerend probleem: te snel varende jeugd op de (binnen)wateren in West-Friesland. De eerste klachten stromen al binnen. Omwonenden ondernemen zelfs actie en hangen camera's met bewegingsdetectoren op. "Het verstoort het (vaar)plezier van de ander."

Het gaat bijna mis tussen twee bootjes in Wervershoof - Aangeleverd

Het vaarseizoen is nog maar net begonnen, en nu al wordt er te hard gevaren door - soms - jonge jongens in platte speedbootjes. De Dorpsraad in Wervershoof krijgt met regelmaat klachten binnen van omwonenden aan de Matjedor en Simon Koopmanstraat. "De hoge golfslag die hiermee gepaard gaat is slecht voor de walkanten en veroorzaakt afkalving", zegt Bram Visser van de Dorpsraad. Ook booteigenaren en kanoërs ondervinden er hinder van. "Afgemeerde schuiten en sloepen krijgen klappen te verduren tegen de walkant." Sommige omwonenden gebruiken sinds kort zelfs een bootlift om schade te voorkomen. "Voor zover wij weten, is er nog geen sprake van schade. Wij willen die juist voorkomen. Er zijn nu camera’s opgehangen met bewegingsdetectoren", aldus Visser. Aanspreken heeft geen zin Voornamelijk bij de aquaduct wordt er hard gevaren, omdat de sloot daar breed genoeg is. "Ze geven daar extra gas, terwijl ze maar 6 à 9 kilometer per uur mogen", zegt een omwonende die liever anoniem blijft. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties. "Onze kinderen zwemmen in de sloot. Ze worden niet gezien, omdat de neus van de boot door de snelheid omhoog komt." Volgens haar heeft waarschuwen geen zin. "Als je ze erop aanspreekt, dan lachen ze je gewoon uit en geven ze extra gas." Vorig jaar wordt zij nog bekogeld, als ze een groep jongens aanspreekt op hun gedrag. Een 'verscholen' politiecontrole zet meer zoden aan de dijk, denkt ze. "Een boete werkt beter. Je pikt ze er zo tussenuit."

Hoe groot is het probleem? Volgens Karel Schoenaker, directeur bij het Recreatieschap Westfriesland, is dat moeilijk om te zeggen. "Dat er elk jaar omwonenden klagen, laat al goed zien dat er een probleem is", zegt hij. Hij wijst op de gevaren. "Het is levensgevaarlijk en ze zijn vaak niet verzekerd. Ze hebben officieel een vaarbewijs nodig met zo'n snelheid. Iets wat veel mensen niet beseffen." Vorig jaar ging het namelijk al bijna mis, toen in een sloot richting het Streekbos twee bootjes op elkaar klapten. Eentje liep daarna vol water. Volgens een omstander gingen de bootjes zó hard dat de neus van de boot omhoog kwam. Er raakte niemand gewond, maar de schade was groot. Zijn er oplossingen? "We kunnen er geen verkeersdrempels neerleggen", zegt hij lachend. Ook mag het Recreatieschap niet op het water handhaven. Die bevoegdheid hebben ze niet. "Handhaving ligt bij de gemeente. We geven het wel door, maar ook zij hebben weinig tot geen boa's. Of het heeft een te lage prioriteit." Ook is handhaven erg moeilijk. Dit omdat de jeugd elkaar op de hoogte houdt - net zoals bij scootercontroles. "Als een politieboot in Bovenkarspel te water gaat, dan is iedereen al op de hoogte."