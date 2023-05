Regio haalt bevrijders komende dagen weer in: verhalen van veteranen blijven vertellen

Met het organiseren van Het Gooi Bevrijd wil de stichting ervoor zorgen dat e bevrijding van het Gooi in mei 1945 herdacht wordt, zodat de verhalen doorgegeven kunnen worden aan de volgende generaties. Jong en oud staan ieder jaar langs de kant van de weg of zijn massaal aanwezig op de ontmoetingspunten om de bevrijders te onthalen en zich te vergapen aan de tientallen oude jeeps en motoren.

Vanochtend vertrekken de deelnemers om 9.15 uur vanaf de nieuwe standplaats in Loosdrecht. Omdat de Woensberg in Blaricum niet langer kan fungeren als bivak - daar worden nu Oekraïense vluchtelingen opgevangen - moest de organisatie op zoek naar een andere locatie. Met behulp van Stichting Sloep is een weiland aan de Oud-Loosdrechtsedijk gevonden als nieuwe plek.

Route

Vandaag rijden de oude legervoertuigen via Nederhorst den Berg en Ankeveen naar Bussum, waar de hele stoet stopt tussen 12.30 en 14.00 uur op het marktterrein. Daar kunnen belangstellenden de auto's en motoren dan goed bekijken.

Vervolgens gaan de historische legervoertuigen in colonne verder door Bussum naar Hilversum, waar van 15.30 tot 17.00 uur opnieuw een stop is ingepland. Zoals altijd gebeurt dat op de Gijsbrecht van Amstelstraat, waar het iedere keer heel druk is. Om 17.15 uur vertrekken de veteranen weer en gaan zij terug naar de standplaats in Loosdrecht.

Morgen weer

Morgen trekken zij er nog eens goed op uit. Het vertrek is gepland om 9.30 uur. Via een uitgebreid rondje Hilversum wordt van 11.30 tot en met 13.00 uur gepauzeerd op de Brink in Laren. Van daaruit rijden de bevrijders verder door Laren, Bussum om vervolgens rond 14.30 uur weer uitgebreid te stoppen in Blaricum, op het Oranjeweitje. Tegen 16.00 uur vertrekken zij weer naar hun bivak in Loosdrecht.