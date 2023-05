'Eiergooier' Ingrid koopt taakstraf af en hoopt nu op rust

Ingrid Eekels, ook bekend als Ingrid van de Tupperware op de markt in Volendam, krijgt geen taakstraf maar een geldboete. Op vier december 2021 besloot zij eieren te gooien naar demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De actiegroep was van plan een ongeplande demonstratie te houden in Volendam, maar werd door een menigte met eieren, oliebollen en visafval terug de bus ingejaagd.