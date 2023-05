Wat was het lot van oorlogsslachtoffer en hoogovensmedewerker Fons Bouchier?

Fons Bouchier is één van de 69 slachtoffers en medewerkers van de hoogovens die vermeld staan op het Oorlogsmonument aan de Wenckebachstraat in IJmuiden. Zoals ieder jaar werd hij vandaag, samen met de 68 anderen, bij de ceremonie herdacht. Ellie Kertész (83) kwam als baby bij Fons over de vloer, want zijn pleegmoeder was haar tante. Drie jaar lang onderzocht Ellie het precieze lot van Fons. Hoe en onder welke omstandigheden was hij aan zijn einde gekomen? In bovenstaande video zie je wat zij tegenkwam op haar zoektocht.