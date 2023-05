Zwembad Hemmerven hoopt na ontdekken lekkage op zondag deuren te openen

Een lekkage in twee leidingen zorgde er vorige week voor dat zwembad Hemmerven in Hem de opening voor het nieuwe seizoen uit moest stellen. Inmiddels is het probleem verholpen, het buitenbad gevuld met water en hoopt bedrijfsleider John Bleeker dat het zwembad dit weekend haar deuren kan openen.

Nadat er vorige week woensdag een controle werd gehouden bij het zwembad werd ontdekt dat er een lekkage zat in een van de leidingen die het water uit het Hemmerven pompt. "Er zijn meerdere leidingen die van en naar het zwembad lopen", licht Bleeker toe. "Deze zorgen er 24 uur per dag voor dat het water in en uit het buitenbad gepompt en gefilterd wordt."

Een herstelbedrijf werd ingeschakeld om het lek te dichten. Maar een dag later zag Bleeker opnieuw dat er water in de put naast het zwembad zat, wat daar niet thuishoort. "De herstelde leiding was goed, alleen bleek er ook een lek te zitten in een leiding daaronder, dat het water in het bad pompt."

Door dit lek werd het zwembad in Hem voor tweederde leeggepompt. Een flinke domper, vertelt de bedrijfsleider. "Want je weet dat het waterniveau onder de leiding moet komen om het probleem te verhelpen. De geplande opening moest daarom uitgesteld worden."

Zwemwater verwarmen

De lekkage in de leidingen is afgelopen maandag hersteld. Rond 14.00 uur konden de kranen opengezet worden om het zwembad te vullen. Inmiddels is het waterniveau op peil, maar duurt het nog even voordat ook de temperatuur hoog genoeg is om te kunnen zwemmen.

"Vanmorgen hebben we het gemeten, toen was de temperatuur ongeveer 15 graden", zegt Bleeker. "Dit moet ongeveer 19 à 20 graden zijn als het bad geopend wordt."

Zondag open?

Met de kachels die hun werk doen om het water te verwarmen, en de zon die gisteren en vandaag schijnt, hoopt de bedrijfsleider dat het water aankomende zondag warm genoeg is. Dan kunnen de deuren van het Hemmerven na een week uitstel open voor een nieuw seizoen.

Toch houdt Bleeker nog een kleine slag om de arm. "We zijn ook afhankelijk van de zon. Daarom kan ik nog niet definitief zeggen of we dit weekend open kunnen. We willen onze bezoekers graag meegeven om de website en Facebookpagina van het Hemmerven in de gaten te houden, zodat ze op de hoogte zijn als er wijzigingen plaatsvinden."