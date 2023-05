Amsterdam aA nl De oorlog op posters in Utrechtsestraat: "Hier woonde Marcus, vermoord in Auschwitz"

In de Utrechtsestraat zijn affiches opgehangen achter de ramen van tientallen winkels en woningen. Op die posters staan de namen van voormalige Joodse bewoners en ondernemers, die in de meeste gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord in vernietigingskampen. "Het maakt wegkijken heel moeilijk."

Mirthe Frese is met haar organisatie 'Open Joodse Huizen' initiatiefnemer van de actie met posters. Ze vertelt over de oud-bewoners van de Utrechtsestraat 44. "Hier woonden Efraim Content en Marianne Content-Simonse. Ze hadden een restaurant en hebben de oorlog niet overleefd. Ze zijn vermoord in Auschwitz." Frese is met haar organisatie 'Open Joodse Huizen' initiatiefnemer van de actie met posters. Tekst gaat verder onder foto.

Banketbakkerijen en goudsmeden De Utrechtsestraat maakte geen deel uit van de Jodenbuurt, maar in de straat woonde en werkte voor de oorlog wel een groot aantal Joodse mensen. "Je zag hier ontzettend veel koosjere slagers, bijvoorbeeld. Banketbakkerijen, kruideniers, kledingwinkels, japonnenwinkels. Maar ook veel ambachtszaken: drukkerijen, goudsmeden. Echt van alles."

"Het waren jonge mensen met een eigen zaak, die iets van het leven wilden maken" Mirthe Frese, eindredacteur Open Joodse Huizen

Frese meent dat deze vorm van herdenken binnendringt. "Het is heel erg in your face. Ik denk dat mensen het moeilijk vinden om met hun dagelijkse beslommeringen hierbij stil te staan, maar als je het opeens ziet, is het anders." Frese vertelt verder over de familie Content. "Ze waren nog maar 34 en 35 jaar oud toen ze naar Auschwitz werden afgevoerd. Het waren jonge mensen met een eigen zaak die iets van het leven wilden maken." Tekst gaat verder onder foto.

Restaurant Content Op de plek waar het restaurant Content heeft gezeten, heeft Paul van Gemen nu een galerie. Hij hangt de poster op in het raam. "Aan de ene kant moet het een beetje bezinken. We zitten hier net in dit pand en om te weten dat deze mensen hier waren op deze tijd, ja, dat doet wel wat." Van Gemen wist niet dat er zo'n historie schuilde achter het pand waar hij nu werkt. "Ik ben blij dat ik de geschiedenis nu weet."