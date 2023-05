Klusjesman vindt ernstig verwaarloosde kat in leegstaand huis

Een ontstoken oog, haaruitval en veel klitten: een klusjesman die gisteren aan het werk was in een leegstaand huis aan het Lorentzhof in Kudelstaart, stond plotseling oog in oog met een verwilderde kat. De dierenambulance zoekt de eigenaar. "Ik hoop zo dat je dit kunt overleven, gezond wordt en een prachtig leven krijgt", aldus een bezorgde vrouw op Facebook.

Het dier was naar binnen geglipt en zou er al dagen hebben rondgehangen. "De timmerman zag de kale plekken en het vuile oog", vertelt Miriam Bosman, voorzitter van Stichting Dierenambulance De Ronde Venen en Amstelland. "Gelukkig belde hij de dierenambulance." Miriam vermoedt dat de kat ziek is. "Als dit jouw kat is, had je naar de dierenarts moeten gaan", benadrukt Miriam. "Het komt weleens voor dat mensen hun kat scheren, maar de vacht bij deze kat lijkt uitgevallen te zijn."

De medewerkers van de dierenambulance doen hun best om het baasje te vinden en vragen op sociale media om tips. "Het is jammer dat de kat niet gechipt is", vertelt Miriam. "Als de eigenaar zich binnen twee weken niet meldt, gaat het dier op voor adoptie." Het artikel gaat verder onder de post.

