Damherten zijn al een jaar actief in IJmuidense woonwijk: "Ze komen in groepen"

Geplette tulpen, pootafdrukken en opgegeten plantjes aan de Schutterstraat in IJmuiden. Buurtbewoners zien de beesten in groepen aankomen. "Ze zijn rond 7:00 uur wel heel actief op zoek naar voedsel", zegt hovenier Sjors.

Afschieten Volgens bewoners van de Schutterstraat zijn de herten al een jaar lang actief. Ze vinden dat de herten hier wel kunnen blijven. En afschieten is het laatste waar ze aan denken. Buurtbewoonster Talissa Schellevis: "Ze lopen hier al sinds maart 2022 rond." Volgens Talissa en haar buren liggen de beesten soms in de bosjes aan de Pleiadenplantsoen. Daar eten, poepen en rusten de herten. Dit is geweldig om te zien", zegt de overbuurvrouw van Talissa, die niet heel lang in de wijk woont.

Hulpherten Sjors die aan de andere kant van de wijk woont, ziet de herten regelmatig in groepen rondlopen. Sjors: "Het lijkt erop dat het gras hier groener is dan waar de herten vandaan komen." Samen met zijn collega houdt hij alle tuinen van de wijk bij. "Ik zag laatst vader en moeder hert met hun kalfjes hier in de wijk rondlopen. Met al die herten in de wijk hoeven mijn collega en ik een stuk minderwerk te doen. Die herten eten bijna alles wat groen is", zegt Sjors. De herten mogen wat hem betreft wel blijven.