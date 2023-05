Bejaarde man zwaar mishandeld na verkeersruzie in Limmen

De politie is op zoek naar getuigen van een zware mishandeling in Limmen. Een 72-jarige man uit de gemeente Castricum liep een hersenschudding, een gebroken neus en meerdere kneuzingen op toen hij na een verkeersruzie werd mishandeld.

De mishandeling gebeurde op 13 april, de politie komt er nu mee naar buiten.

Het slachtoffer reed in de auto samen met zijn vrouw. Op een smalle weg haalde hij een groepje fietsers in, waarbij hij een harde dreun tegen zijn achterraam hoorde. Volgens de politie is een fietser waarschijnlijk tegen de auto aan gebotst. De man zette zijn auto stil, waarop de fietser verhaal kwam halen.

